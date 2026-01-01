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Фильмография
Оле Айсфельд
Ole Eisfeld
Киноафиша
Персоны
Оле Айсфельд
Оле Айсфельд
Ole Eisfeld
Дата рождения
15 ноября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Гамбург, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Собаки не допускаются
(2024)
6.2
Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины
(2015)
6.1
Electric Fields
(2024)
Фильмография Оле Айсфельд
6.1
Electric Fields
Electric Fields
драма
2024, Швейцария
7.6
Собаки не допускаются
No Dogs Allowed
драма
2024, Германия
6.2
Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины
Luis Trenker — Der Schmale Grat der Wahrheit
драма
2015, Австрия / Германия
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