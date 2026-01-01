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Оле Айсфельд Ole Eisfeld
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Оле Айсфельд

Ole Eisfeld

Дата рождения
15 ноября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Гамбург, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Собаки не допускаются 7.6
Собаки не допускаются (2024)
Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины 6.2
Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины (2015)
Electric Fields 6.1
Electric Fields (2024)

Фильмография Оле Айсфельд

Electric Fields 6.1
Electric Fields Electric Fields
драма 2024, Швейцария
Собаки не допускаются 7.6
Собаки не допускаются No Dogs Allowed
драма 2024, Германия
Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины 6.2
Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины Luis Trenker — Der Schmale Grat der Wahrheit
драма 2015, Австрия / Германия
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