Киноафиша Фильмы Electric Fields

Electric Fields

Electric Fields 18+
Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2024
Производство Sabotage Filmkollektiv GmbH, Sabotage Kollektiv, ZHdK
Другие названия
Electric Fields
Режиссер
Lisa Gertsch
В ролях
Оле Айсфельд
Sophie Hutter
Юлия Йенч
Юлия Йенч
Каспар Кэсер
Dagna Litzenberger-Vinet
6.0
6 IMDb
