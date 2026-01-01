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Лассе Карлссон
Lasse Carlsson
Киноафиша
Персоны
Лассе Карлссон
Лассе Карлссон
Lasse Carlsson
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Вторая жизнь Уве
(2015)
Фильмография Лассе Карлссон
7.6
Вторая жизнь Уве
En man som heter Ove
драма, комедия
2015, Швеция
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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