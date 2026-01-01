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Лассе Карлссон Lasse Carlsson
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Лассе Карлссон

Lasse Carlsson

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Вторая жизнь Уве 7.6
Вторая жизнь Уве (2015)

Фильмография Лассе Карлссон

Вторая жизнь Уве 7.6
Вторая жизнь Уве En man som heter Ove
драма, комедия 2015, Швеция
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