Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Петер Хандке
Награды
Награды и номинации Петера Хандке
Peter Handke
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Петера Хандке
Каннский кинофестиваль 1978
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1992
Golden Lion
Номинант
Он точно не прячет тела под мантией? Новый Дамблдор оказался тем самым маньяком из «Декстера» — фанаты в смятении (фото)
«Крайне отвратителен»: зрители нашли самого мерзкого героя «Душегубов» — и это не маньяк
Помните операцию с письмом в «Месте встречи»? Шарапов не зря вырвал лист прямо перед Фоксом — вот зачем он это сделал
Между адом, раем и психушкой: что такое Пограничье в «Алисе в Пограничье» на самом деле — в манге и сериале ответы разные
Для зрителей стала культовой, но Кинг воротит нос: кроме «Сияния» король ужасов считает скучной лишь одну свою экранизацию
2 сезон можно снимать хоть завтра: финал сериала «Дыши» оставляет зрителей в слезах — но не отвечает на важнейший вопрос
Жоржа Милославского узнать не так сложно: вот 5 других киногероев СССР в очках — вспомните, из каких они фильмов (тест)
«Ни одного лишнего момента»: британцы давно сняли сериал с жутким клоуном — самое время посмотреть, пока ждете «Оно»
Эти 5 видеоигр буквально кричат: «Сделайте из нас кино!»: не хуже «Одни из нас», а №1 легко может стать новым шедевром Нолана
Провальная комедия с Де Ниро внезапно «рвёт» топы Netflix: миллионы просмотров за пару дней у «пошлой безвкусицы»
В новом «Властелине колец» перепишут канон трилогии Джексона: Фроде вернется — и это круто, но есть проблема
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667