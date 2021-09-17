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Дикая Румыния
9.1
Дикая Румыния
, 2021
România Salbatica
Румыния / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
9.1
В ролях
Мелания Меделяну
Narrator
Адриан Титьени
Питер Венн
Narrator
Режиссер
Дан Дину
,
Космин Думитраче
Композитор
Ioan Filip
,
Alexei Turcan
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния
Продолжительность
2 часа 3 минуты
Год выпуска
2021
Премьера в мире
17 сентября 2021
Дата выхода
17 сентября 2021
Румыния
Бюджет
€0
Сборы в мире
$80 027
Производство
Avanpost, Libra Films
Другие названия
România Salbatica, Dzika Rumunia, Vad Románia, Wild Romania
Еще
Рейтинг фильма
9.1
Оцените
10
голосов
9.1
IMDb
Обновлено 18 апреля 2023
Отзывы о фильме
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