Дикая Румыния, 2021

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о выходе в прокат 9.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 9.1 Продолжительность 2 часа 3 минуты Год выпуска 2021 Премьера в мире 17 сентября 2021 Режиссер Дан Дину В ролях Мелания Меделяну Адриан Титьени Питер Венн Все актеры и съемочная группа 1 постер

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