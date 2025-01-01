В его детстве тоже была голубятня, поднял на ноги двоих детей, но в 55 внезапно умер: как жил актер, сыгравший Леньку в «Любовь и голуби»

Для чего Саурон собрал весь мифрил Средиземья? Ни Толкин, ни Гэндальф этого толком не объяснили, но фанаты сами все поняли

Таинственная племянница султана: почему дочь Ибрагима и Хатидже была похоронена в тюрбе Хюррем

Первые «темщики» Османской империи: почему евнухи при Султане Сулеймане зарабатывали больше красоток-наложниц

В «Великолепном веке» забыли про «русский след»: как Российская империя спасла всю семью Сулеймана от страшной смерти

«Все просто»: Кэмерон оставил подсказку прямо в имени — вот что скрыто в инициалах Джона Коннора из «Терминатора»

НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)

«Жениться нужно на сироте!»: только романтики вспомнят 5 фильмов СССР по цитатам о свадьбе и семейной жизни

Док Браун удружил так удружил: Марти минимум трижды погиб в «Назад в будущее», но зрители этого так и не заметили

До «Аркейна» был другой герой: экранизация игры с рейтингом 8,3 на IMDb стала первым великим анимационным фэнтези Netflix