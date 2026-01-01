Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Масао Кусакари
Masao Kusakari
Масао Кусакари
Масао Кусакари
Masao Kusakari
Дата рождения
5 сентября 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Рост
185 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Химико
(1974)
Фильмография Масао Кусакари
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1974
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.1
Химико
Himiko
драма
1974, Япония
