Эмилия Джонс
Награды
Emilia Jones
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Эмилии Джонс
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
