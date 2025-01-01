Меню
Киноафиша
Персоны
Томас Штубер
Награды
Награды и номинации Томаса Штубера
Thomas Stuber
О персоне
Фильмография
Берлинале 2018
Соревнование
Победитель
Премия Гильдии кинематографистов
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2008
ДИАЛОГ в перспективе
Номинант
