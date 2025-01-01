Меню
Эндрю Хэй
Награды
Награды и номинации Эндрю Хэя
Andrew Haigh
Награды и номинации Эндрю Хэя
BAFTA 2024
Лучший британский фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2016
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2017
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2015
Золотой берлинский медведь
Номинант
