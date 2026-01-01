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Никита Тамаров
Никита Тамаров Nikita Tamarov
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Никита Тамаров

Nikita Tamarov

Дата рождения
1 февраля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер

Биография Никиты Тамарова

Родился 1 февраля 1987 года.

Популярные фильмы

Горемыки 7.0
Горемыки (2022)
Миллионер из Балашихи 6.5
Миллионер из Балашихи (2019)
Оливье и роботы 6.2
Оливье и роботы (2023)

Фильмография Никиты Тамарова

Миллиард проблем 5.8
Миллиард проблем
комедия 2025, Россия
Оливье и роботы 6.2
Оливье и роботы
комедия, фантастика 2023, Россия
Горемыки 7
Горемыки
комедия, мини-сериал 2022, Россия
Последний рейв 4.9
Последний рейв
комедия, триллер, мини-сериал 2019, Россия
Миллионер из Балашихи 6.5
Миллионер из Балашихи
комедия 2019, Россия
Естественный отбор 1
Естественный отбор Natural Selection
драма, короткометражный 2018, Россия
Новые русские 2
Новые русские 2
триллер, комедия, драма 2015, Россия
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Новости о Никите Тамарове
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