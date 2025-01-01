Меню
Награды и номинации Сара Ланкашир

Награды и номинации Сара Ланкашир

Sarah Lancashire
Награды и номинации Сара Ланкашир
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучшая женская роль
Победитель
Drama Series
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best New Director (Fiction)
Номинант
