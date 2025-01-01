Меню
Персоны
Сара Ланкашир
Награды и номинации Сара Ланкашир
Sarah Lancashire
О персоне
Фильмография
Новости
BAFTA 2024
Лучшая женская роль
Победитель
Drama Series
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2014
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best New Director (Fiction)
Номинант
