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Скоро в прокате «Надежда»
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Ховард Хессеман
Награды
Награды и номинации Ховард Хессеман
Howard Hesseman
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ховард Хессеман
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Variety or Music Series
Номинант
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