Марк Келли
Mark Kelley
Марк Келли
Марк Келли
Mark Kelley
Дата рождения
26 июня 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Портсмут, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.2
Горячая зона
(2019)
6.1
Плохое сердце Бастера
(2016)
6.0
Двадцати-пяти-борье
(2012)
Фильмография Марк Келли
6
4.7
Маленькие укусы
Little Bites
ужасы
2024, США
Смотреть трейлер
7.2
Горячая зона
драма, фантастика, триллер
2019, США
6.1
Плохое сердце Бастера
Buster's Mal Heart
криминал, драма, детектив
2016, США
6
Двадцати-пяти-борье
The Do-Deca-Pentathlon
комедия
2012, США
5.1
Ответы ни к чему
Answers to Nothing
драма, детектив
2011, США
Смотреть трейлер
5.5
Зачистка
Removal
триллер
2010, США
Смотреть трейлер
