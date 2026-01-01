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Фильмография
Шо Аояги
Shō Aoyagi
Киноафиша
Персоны
Шо Аояги
Шо Аояги
Shō Aoyagi
Дата рождения
12 апреля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Саппоро, Япония
Рост
183 см
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.1
Один процент
(2023)
6.3
Импровизаторы
(2018)
6.2
Любовь для начинающих
(2012)
Фильмография Шо Аояги
7.1
Один процент
One Percenter
боевик
2023, Япония
6.3
Импровизаторы
Jam
драма
2018, Япония
5.8
Самурай Татара
Tatara Samurai
боевик, драма
2017, Япония
5.9
Проклятие: Начало конца
Ju-on: Owari no hajimari
ужасы
2014, Япония
Смотреть трейлер
6.2
Любовь для начинающих
Kyô, koi o hajimemasu
мелодрама
2012, Япония
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