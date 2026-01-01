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Шо Аояги Shō Aoyagi
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Шо Аояги

Shō Aoyagi

Дата рождения
12 апреля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Саппоро, Япония
Рост
183 см
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Один процент 7.1
Один процент (2023)
Импровизаторы 6.3
Импровизаторы (2018)
Любовь для начинающих 6.2
Любовь для начинающих (2012)

Фильмография Шо Аояги

Один процент 7.1
Один процент One Percenter
боевик 2023, Япония
Импровизаторы 6.3
Импровизаторы Jam
драма 2018, Япония
Самурай Татара 5.8
Самурай Татара Tatara Samurai
боевик, драма 2017, Япония
Проклятие: Начало конца 5.9
Проклятие: Начало конца Ju-on: Owari no hajimari
ужасы 2014, Япония
Смотреть трейлер
Любовь для начинающих 6.2
Любовь для начинающих Kyô, koi o hajimemasu
мелодрама 2012, Япония
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