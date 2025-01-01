Меню
Тони МакНамара
Награды
Награды и номинации Тони МакНамары
Tony McNamara
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тони МакНамары
Оскар 2024
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2019
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
BAFTA 2024
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
