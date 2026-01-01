Оповещения от Киноафиши
Мария Пухальте
María Pujalte
Мария Пухальте
Мария Пухальте
María Pujalte
Дата рождения
22 декабря 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ла-Корунья, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Актер озвучки
Популярные фильмы
7.4
Тайны Лауры
(2009)
6.6
Элиза и Марсела
(2019)
6.2
Кланы Галисии
(2024)
Фильмография Мария Пухальте
Актриса
5
6.2
Кланы Галисии
драма, боевик, триллер
2024, Испания
6.6
Элиза и Марсела
Elisa y Marcela / Elisa & Marcela
драма, мелодрама, биография
2019, Испания
4.6
Маленький Том и волшебное зеркало
Meñique y el espejo mágico / Tom Little and The Magic Mirror
анимация, семейный
2015, Испания / Куба
7.4
Тайны Лауры
драма, комедия
2009, Испания
5.5
Среди красных
Entre rojas
драма
1995, Испания
