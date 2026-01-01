Оповещения от Киноафиши
Мария Пухальте María Pujalte
Киноафиша Персоны Мария Пухальте

Мария Пухальте

María Pujalte

Дата рождения
22 декабря 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ла-Корунья, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Актер озвучки

Популярные фильмы

Тайны Лауры 7.4
Тайны Лауры (2009)
Элиза и Марсела 6.6
Элиза и Марсела (2019)
Кланы Галисии 6.2
Кланы Галисии (2024)

Фильмография Мария Пухальте

Жанр
Год
Кланы Галисии 6.2
Кланы Галисии
драма, боевик, триллер 2024, Испания
Элиза и Марсела 6.6
Элиза и Марсела Elisa y Marcela / Elisa & Marcela
драма, мелодрама, биография 2019, Испания
Маленький Том и волшебное зеркало 4.6
Маленький Том и волшебное зеркало Meñique y el espejo mágico / Tom Little and The Magic Mirror
анимация, семейный 2015, Испания / Куба
Тайны Лауры 7.4
Тайны Лауры
драма, комедия 2009, Испания
Среди красных 5.5
Среди красных Entre rojas
драма 1995, Испания
