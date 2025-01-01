Меню
Шакира
Награды
Награды и номинации Шакиры
Shakira
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Шакиры
Золотой глобус 2008
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
