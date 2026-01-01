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О персоне
Юлиус Шевчик
Julius Sevcík
Киноафиша
Персоны
Юлиус Шевчик
Юлиус Шевчик
Julius Sevcík
Дата рождения
28 октября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.7
Ян Масарик
(2016)
0.0
Ключи от улицы
(2015)
Фильмография Юлиус Шевчик
6.7
Ян Масарик
Masaryk
биография, драма, исторический
2016, Чехия / Германия / Словакия
Ключи от улицы
The Keys to the Street
триллер
2015, Великобритания / США
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