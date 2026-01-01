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Фильмография
Алекс Аристидис
Alex Aristidis
Киноафиша
Персоны
Алекс Аристидис
Алекс Аристидис
Alex Aristidis
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
4.6
Бог не умер
(2014)
3.7
Проклятие ведьмы снов
(2018)
Фильмография Алекс Аристидис
Жанр
Все
Боевик
Драма
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2018
2014
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
3.7
Проклятие ведьмы снов
Curse of the Dream Witch
боевик, приключения, фэнтези
2018, США
4.6
Бог не умер
God's Not Dead
драма
2014, США
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