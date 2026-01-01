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Скоро в прокате «Время сиять»
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Лиза Арнольд
Lisa Arnold
Киноафиша
Персоны
Лиза Арнольд
Лиза Арнольд
Lisa Arnold
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.7
Ангел по соседству
(2012)
5.8
Солнцестояние
(2007)
4.6
Бог не умер
(2014)
Фильмография Лиза Арнольд
4.6
Бог не умер
God's Not Dead
драма
2014, США
6.7
Ангел по соседству
Christmas Angel
драма, семейный
2012, США
5.8
Солнцестояние
Solstice
драма, триллер
2007, США
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