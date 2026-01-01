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Лиза Арнольд Lisa Arnold
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Лиза Арнольд

Lisa Arnold

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Ангел по соседству 6.7
Ангел по соседству (2012)
Солнцестояние 5.8
Солнцестояние (2007)
Бог не умер 4.6
Бог не умер (2014)

Фильмография Лиза Арнольд

Бог не умер 4.6
Бог не умер God's Not Dead
драма 2014, США
Ангел по соседству 6.7
Ангел по соседству Christmas Angel
драма, семейный 2012, США
Солнцестояние 5.8
Солнцестояние Solstice
драма, триллер 2007, США
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