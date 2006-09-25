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мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Два лица страсти

Два лица страсти (2006 - 2007)

Las Dos Caras de Ana 12+
Год выпуска 2006
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Las Estrellas
Продолжительность сериала 90 часов 0 минут
О чем сериал

Ана мечтает стать актрисой. Она талантлива - на театральной сцене ее ждет слава! Девушка репетирует монологи роковых героинь, и не знает, что ее счастливый мир вот-вот рухнет. Судьба приготовила трагическую роль для Аны. Но не на сцене, а в жизни! В результате автокатастрофы еe брат становится инвалидом. Мать, которую брат и сестра горячо любили, погибает в огне. Самое ужасное, что горе в семью Аны пришло не по воле случая, а по вине могущественных и жестоких людей. Отец и сыновья Бустаманте - заклятые враги Аны! Девушка клянется отомстить.

В ролях
В ролях
Анна Лаевская
Анна Лаевская
Рафаэль Амайа
Мария Рубио
Леонардо Даниэль
Маурисио Аспе
Франсиско Рубио
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Два лица страсти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 120 эпизодов
 
Кадры из сериала
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