Детективный мини-сериал «Статья 105» история о следователе по имени Екатерина Павленкова. Она нередко имеет дело с самыми опасными представителями криминального мира. Ее очередное расследование тоже не станет исключением. На этот раз речь идет о серийном убийце, который совершает расправу над своими жертвами одним и тем же способом. Он оглушает их электрошокером, ставит на колени и совершает выстрел. Поймать его долгое время не удается. Терпение Павленковой иссякает, когда жизни ее босса угрожает опасность.