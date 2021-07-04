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Постер к сериалу Статья 105
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Киноафиша Сериалы Статья 105
Статья 105 (2021 - 2021) Статья 105 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 3 часа 12 минут
О чем сериал

Детективный мини-сериал «Статья 105» история о следователе по имени Екатерина Павленкова. Она нередко имеет дело с самыми опасными представителями криминального мира. Ее очередное расследование тоже не станет исключением. На этот раз речь идет о серийном убийце, который совершает расправу над своими жертвами одним и тем же способом. Он оглушает их электрошокером, ставит на колени и совершает выстрел. Поймать его долгое время не удается. Терпение Павленковой иссякает, когда жизни ее босса угрожает опасность.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Михаил Соколовский
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин генерал Андрей Бочарников
Анастасия Попкова
Анастасия Попкова
Дарья Храмцова
Дарья Храмцова
Яна Крайнова
Яна Крайнова подполковник Екатерина Павленкова, следователь
Юлия Силаева
Юлия Силаева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Статья 105 - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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