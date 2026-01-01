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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Люк Матени
Luke Matheny
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Люк Матени
Люк Матени
Luke Matheny
Дата рождения
23 декабря 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Меканиксберг, Пенсильвания, США
Биография Люка Матени
Родился 23 декабря 1976 года. Меканиксберг, Пенсильвания, США.
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Наш дом: Как жить на планете Земля
(2020)
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Клуб нянь
(2020)
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Oscar Shorts 2013. Фильмы
(2013)
Фильмография Люка Матени
7.1
Клуб нянь
драма, комедия, семейный
2020, США
7.3
Наш дом: Как жить на планете Земля
Here We Are: Notes for Living on Planet Earth
анимация, короткометражный, семейный
2020, США
5.7
Послания призрака
приключения, детский, фэнтези
2019, США
6.5
Всеобщее руководство птицелова
A Birder's Guide to Everything
комедия
2013, США
6.6
Oscar Shorts 2013. Фильмы
The Oscar Nominated Short Films 2013: Live Action
короткометражный
2013, США / Афганистан / Бельгия / Канада / Франция
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