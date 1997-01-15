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Алекс Кардильо Alex Cardillo
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Алекс Кардильо

Alex Cardillo

Дата рождения
15 января 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Дублин, Ирландия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Я объявляю войну 6.4
Я объявляю войну (2012)
Няня с сюрпризом 4.9
Няня с сюрпризом (2009)

Фильмография Алекс Кардильо

Жанр
Год
Я объявляю войну 6.4
Я объявляю войну I Declare War
комедия, драма, боевик 2012, Канада
Смотреть трейлер
Няня с сюрпризом 4.9
Няня с сюрпризом A Nanny's Secret
детектив, триллер, криминал 2009, Канада
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