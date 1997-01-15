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Фильмография
Алекс Кардильо
Alex Cardillo
Киноафиша
Персоны
Алекс Кардильо
Алекс Кардильо
Alex Cardillo
Дата рождения
15 января 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Дублин, Ирландия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.4
Я объявляю войну
(2012)
4.9
Няня с сюрпризом
(2009)
Фильмография Алекс Кардильо
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2012
2009
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.4
Я объявляю войну
I Declare War
комедия, драма, боевик
2012, Канада
Смотреть трейлер
4.9
Няня с сюрпризом
A Nanny's Secret
детектив, триллер, криминал
2009, Канада
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