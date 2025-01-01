Меню
Джессика Браун-Финдли
Награды
Награды и номинации Джессики Браун-Финдли
Jessica Brown-Findlay
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джессики Браун-Финдли
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
