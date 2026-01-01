Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Рори Робинсон
Награды
Награды и номинации Рори Робинсон
Ruairi Robinson
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Рори Робинсон
Оскар 2002
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая камера
Номинант
Премия SACD
Номинант
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
9 400 000 человек уже посмотрели эту новинку от Netflix — и каждый второй остался недоволен: и это несмотря на 9,1 у последней серии на IMDb
Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
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Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
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«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
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