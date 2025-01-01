Меню
Персоны
Николетт Шеридан
Nicollette Sheridan
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Николетт Шеридан
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотая малина 2008
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
