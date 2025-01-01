Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Николетт Шеридан Награды

Награды и номинации Николетт Шеридан

Nicollette Sheridan
Награды и номинации Николетт Шеридан
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотая малина 2008 Золотая малина 2008
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Это поняли не все зрители, но мифрил был куда ценнее Кольца: почему Саурон стремился контролировать каждый его грамм
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна
«Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше