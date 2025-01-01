Меню
Мэри Джей Блайдж
Награды
Награды и номинации Мэри Джей Блайдж
Mary J. Blige
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Мэри Джей Блайдж
Оскар 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая песня
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Special (Live)
Победитель
Outstanding Variety Special (Live)
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
