Ребекка Злотовски
Награды
Награды и номинации Ребекки Злотовски
Rebecca Zlotowski
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Ребекки Злотовски
Каннский кинофестиваль 2013
Премия Франсуа Шале
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Главный приз Недели критики
Номинант
Золотая камера
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Лучший фильм
Номинант
