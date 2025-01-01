Меню
Ричард Айоади
Награды
Награды и номинации Ричарда Айоади
Richard Ayoade
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ричарда Айоади
BAFTA 2014
Лучший комедийный актёр
Победитель
BAFTA 2017
Best Features
Номинант
Best Features
Номинант
BAFTA 2012
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2013
Гран При
Номинант
