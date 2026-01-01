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Фильмография
Николай Нейендам
Nicolai Neiiendam
Киноафиша
Персоны
Николай Нейендам
Николай Нейендам
Nicolai Neiiendam
Дата рождения
21 марта 1865
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
15 марта 1945
Место рождения
Копенгаген, Дания
Актерское амплуа
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.5
Путешествие на Марс
(1918)
Фильмография Николай Нейендам
6.5
Путешествие на Марс
Himmelskibet
фантастика
1918, Дания
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