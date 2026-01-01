Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Nicolai Neiiendam Nicolai Neiiendam
Kinoafisha Persons Nicolai Neiiendam

Nicolai Neiiendam

Nicolai Neiiendam

Date of Birth
21 March 1865
Age
79 years old
Zodiac sign
Aries
Date of death
15 March 1945
Actor type
Science-fiction hero

Popular Films

A Trip to Mars 6.5
A Trip to Mars (1918)

Filmography

A Trip to Mars 6.5
A Trip to Mars Himmelskibet
Sci-Fi 1918, Denmark
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more