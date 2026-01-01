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Nicolai Neiiendam
Nicolai Neiiendam
Kinoafisha
Persons
Nicolai Neiiendam
Nicolai Neiiendam
Nicolai Neiiendam
Date of Birth
21 March 1865
Age
79 years old
Zodiac sign
Aries
Date of death
15 March 1945
Actor type
Science-fiction hero
Popular Films
6.5
A Trip to Mars
(1918)
Filmography
6.5
A Trip to Mars
Himmelskibet
Sci-Fi
1918, Denmark
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