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Принцесса
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Prinsessan

Принцесса, 1966

1966 / Швеция
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в мире 26 декабря 1966
Режиссер
Оке Фальк
В ролях
Грюнет Молвиг
Ларс Пассгорд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Принцесса 1 постер
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