Этот фильм мы взахлеб смотрели в 2018 году, но внезапно он снова рвет топы Netflix: зрители уже потратили на него 8 000 000 часов

Хотела просто убить вечер, а получила зависимость: 3 крутых сериала, в которых каждая серия — шедевр

В первом же эпизоде сериала «За полчаса до весны» мы нашли кучу ляпов: посудите сами, у героев даже прически не те

Это аниме с 91% свежести может стать вторым «Наруто»: первую серию уже оценила – это огонь, ловите полный график выхода

Иван Грозный в «Иване Васильевиче» на самом деле был немцем? У исторического ляпа в шедевре Гайдая есть двое дно

5 фильмов, которые взбодрят получше любого энергетика: как прийти в себя после новогодних каникул и не сойти с ума

Marvel и рядом не стояли: этот фильм из России беспощадно громит мировые блокбастеры — «Мстители: Финал» и «Аватар» уже проиграли

«Выжившие позавидуют мертвым»: этот советский фильм о войне даже в Индии называют одним из лучших (и самым невыносимым заодно)

Святой Грааль NASA — 7 Sci-Fi рекомендованных к просмотру: от копеечной антиутопии до дорогущего боевика Спилберга

«Кошмары наяву»: американцам впервые показали советских «10 негритят» – реакция иностранцев вас удивит