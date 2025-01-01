Меню
Персоны
Джои Лорен Эдамс
Награды
Награды и номинации Джои Лорен Эдамс
Joey Lauren Adams
О персоне
Фильмография
Награды
Золотой глобус 1998
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший поцелуй
Номинант
Best Breakthrough Performance
Номинант
Сандэнс 2006
Драматургия
Номинант
