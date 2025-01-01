Меню
Награды и номинации Лорен Лапкус

Lauren Lapkus
Награды и номинации Лорен Лапкус
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Золотая малина 2021 Золотая малина 2021
Худшая женская роль
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
