Персоны
Лорен Лапкус
Награды
Награды и номинации Лорен Лапкус
Lauren Lapkus
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Лорен Лапкус
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Золотая малина 2021
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
