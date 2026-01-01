Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Золтан Корда
Награды
Награды и номинации Золтан Корда
Zoltan Korda
О персоне
Награды
Награды и номинации Золтан Корда
Каннский кинофестиваль 1952
Главный приз фестиваля
Номинант
Каннский кинофестиваль 1939
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1937
Best Foreign Director
Победитель
Best Foreign Director
Победитель
Best Foreign Film
Номинант
Best Foreign Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1946
Best Feature Film
Номинант
Best Feature Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1939
Best Foreign Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1938
Best Foreign Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1935
Best Foreign Film
Номинант
Берлинале 1952
Бронзовый Берлинский Медведь
Победитель
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить