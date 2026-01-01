Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Массимо Кавалетти
Massimo Cavalletti
Киноафиша
Персоны
Массимо Кавалетти
Массимо Кавалетти
Massimo Cavalletti
Популярные фильмы
8.0
Зальцбург-100: Богема
(2012)
7.9
Богема
(2014)
7.3
Манон Леско
(2016)
Фильмография Массимо Кавалетти
Жанр
Все
Опера
Спектакль
Год
Все
2016
2014
2012
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.3
Манон Леско
Manon Lescaut
опера
2016, США
7.9
Богема
Puccini: La bohème
опера
2014, США
8
Зальцбург-100: Богема
Salzburg-100: La Bohème
спектакль
2012, Австрия
