Массимо Кавалетти Massimo Cavalletti
Киноафиша Персоны Массимо Кавалетти

Массимо Кавалетти

Massimo Cavalletti

Популярные фильмы

Зальцбург-100: Богема 8.0
Зальцбург-100: Богема (2012)
Богема 7.9
Богема (2014)
Манон Леско 7.3
Манон Леско (2016)

Фильмография Массимо Кавалетти

Жанр
Год
Манон Леско 7.3
Манон Леско Manon Lescaut
опера 2016, США
Богема 7.9
Богема Puccini: La bohème
опера 2014, США
Зальцбург-100: Богема 8
Зальцбург-100: Богема Salzburg-100: La Bohème
спектакль 2012, Австрия
