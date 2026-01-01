Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Персоны
Дженнифер Солт
Награды
Награды и номинации Дженнифер Солт
Jennifer Salt
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дженнифер Солт
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
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