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Награды и номинации Дженнифер Солт

Jennifer Salt
Награды и номинации Дженнифер Солт
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Miniseries
Номинант
 Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
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