Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Сильви Веред
Награды
Награды и номинации Сильви Веред
Sylvie Verheyde
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Сильви Веред
Каннский кинофестиваль 2012
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Best Film (Venice Days)
Номинант
3 свежих фильма, после которых сложно смотреть что-то иное: 100% вы их посоветуете друзьям
Откуда в «Безумном Максе» берется бензин, если мир давно сгорел? Разбираем странную логику популярнейшего постапокалипсиса
От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск
Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет
Лишь один фильм XXI века Нолан любит настолько, что готов пересматривать каждый год: в России комедию считают «сортирной»
В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона
Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя
«Ближе к всех к оригиналу»: «Август» с Безруковым переплюнул «В августе 44-го» — сравнения с «Ночным дозором» были неспроста
«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон
Две крепости в фильмах «Властелин колец» совсем не такие как у Толкина: Джексон специально поменял канон, но фанаты возмущаются зря
Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667