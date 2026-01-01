Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Крис Лэнгхэм
Награды
Награды и номинации Крис Лэнгхэм
Chris Langham
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Крис Лэнгхэм
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Writing in a Variety, Music or Comedy Program
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Comedy Performance
Победитель
Best Comedy Programme or Series
Победитель
Best Comedy Programme or Series
Победитель
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы
«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите
«Эти глаза напротив…»: кто это смотрит на вас из советского кино — узнаете с первого взгляда? (сложный тест)
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
Если бы «Бригада» была аниме: 3 крутых тайтла про криминал, но вместо Саши Белого – якудза и ниндзя
Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»
Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
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