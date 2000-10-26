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Эллери Спрейберри
Ellery Sprayberry
Киноафиша
Персоны
Эллери Спрейберри
Эллери Спрейберри
Ellery Sprayberry
Дата рождения
26 октября 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Рост
155 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Эллери Спрейберри
Родилась 26 октября 2000 года. Хьюстон, Техас, США.
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Популярные фильмы
6.8
Во всем виноват енот
(2016)
5.9
Комната бабочек
(2012)
Фильмография Эллери Спрейберри
6.8
Во всем виноват енот
Wakefield
комедия, драма
2016, США
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Рецензия
5.9
Комната бабочек
The Butterfly Room
триллер
2012, Италия / США
Смотреть трейлер
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