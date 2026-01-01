Оповещения от Киноафиши
Александр Скурби Alexander Scourby
Киноафиша Персоны Александр Скурби

Александр Скурби

Alexander Scourby

Дата рождения
13 ноября 1913
Возраст
71 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
22 февраля 1985
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Популярные фильмы

Сильная жара 7.9
Сильная жара (1953)
Афера на Тринидаде 6.7
Афера на Тринидаде (1952)
Иисус 6.1
Иисус (1979)

Фильмография Александр Скурби

Жанр
Год
Иисус 6.1
Иисус Jesus
исторический 1979, США
Серебряная чаша 4.6
Серебряная чаша The Silver Chalice
драма, мелодрама 1954, США
Сильная жара 7.9
Сильная жара The Big Heat
криминал, нуар, триллер 1953, США
Афера на Тринидаде 6.7
Афера на Тринидаде Affair in Trinidad
драма, триллер, нуар 1952, США
