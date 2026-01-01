Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Скурби
Alexander Scourby
Киноафиша
Персоны
Александр Скурби
Александр Скурби
Alexander Scourby
Дата рождения
13 ноября 1913
Возраст
71 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
22 февраля 1985
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой
Популярные фильмы
7.9
Сильная жара
(1953)
6.7
Афера на Тринидаде
(1952)
6.1
Иисус
(1979)
Фильмография Александр Скурби
Жанр
Все
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Нуар
Триллер
Год
Все
1979
1954
1953
1952
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.1
Иисус
Jesus
исторический
1979, США
4.6
Серебряная чаша
The Silver Chalice
драма, мелодрама
1954, США
7.9
Сильная жара
The Big Heat
криминал, нуар, триллер
1953, США
6.7
Афера на Тринидаде
Affair in Trinidad
драма, триллер, нуар
1952, США
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
