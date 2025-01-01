Меню
Персоны
Дэн Скэнлон
Награды
Награды и номинации Дэна Скэнлона
Dan Scanlon
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дэна Скэнлона

Оскар 2021
Оскар 2021
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2014
Номинант
BAFTA 2014
Best Animated Film
Номинант
