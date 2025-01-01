Меню
Награды и номинации Эбби Эллиотт
Abby Elliott
Награды и номинации Эбби Эллиотт
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
