«Три тенора» - уникальная концертная программа, созданная в 1990 году, когда три великих оперных певца - Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас – вышли вместе на сцену. Идея объединить трех легенд оперной сцены приписывается итальянскому импресарио Марио Дради. «Все началось с шутки, когда после концерта Хосе Каррераса в июне 1989 года в Чинчиано мы беседовали о том, какие проекты могли бы осуществить в будущем, и Хосе в шутку предложил мне попробовать организовать такой концерт. И я начал работать над этой идеей», - поясняет Дради. Концерт задумывался ради одной цели: собрать 400 тыс. долларов на операцию Каррерасу, которому в 1987 году врачи поставили диагноз «острая лейкемия».

Первые репетиции концерта начались в Риме в 1989 году. По задумке авторов каждый из теноров должен был спеть три четверти из своей программы, а затем певцы объединялись и пели попурри из арий. К выбору подходили из расчета репертуара трио — все арии присутствовали в арсенале каждого из певцов, и в любой момент один мог исполнить арию другого.

Режиссировать уникальное шоу пригласили не менее известного и легендарного дирижера Зубина Мету. Примечательно, что сам Мета узнал об этом… из статьи в газете, которую прочитал, находясь на гастролях в Гонконге. «Я отложил газету, подумав, что это очередная выдумка прессы, - рассказывает знаменитый дирижер. - Я просто не мог в это поверить».

Премьера состоялась 7 июля 1990 года в римских Термах Каракаллы накануне Чемпионата мира по футболу. В шоу участвовало сразу два оркестра: Флорентийский и оркестр Римского оперного театра, которыми дирижировал Зубин Мета. Благотворительный концерт мгновенно стал величайшим музыкальным событием, а копии записи арии «Nessun Dorma» было продано больше, чем какой-либо другой мелодии за всю историю музыки, что также зафиксировано в Книге рекордов Гинесса. С тех пор Три тенора еще не раз выступали на прославленных сценах мира с аншлагами. За 11 лет в общей сложности Три тенора дали 35 концертов в разных городах.