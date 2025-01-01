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Постер фильма Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас
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Киноафиша Фильмы Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас

Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас

Carreras Domingo Pavarotti in Concert 18+
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О фильме

«Три тенора» - уникальная концертная программа, созданная в 1990 году, когда три великих оперных певца - Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас – вышли вместе на сцену. Идея объединить трех легенд оперной сцены приписывается итальянскому импресарио Марио Дради. «Все началось с шутки, когда после концерта Хосе Каррераса в июне 1989 года в Чинчиано мы беседовали о том, какие проекты могли бы осуществить в будущем, и Хосе в шутку предложил мне попробовать организовать такой концерт. И я начал работать над этой идеей», - поясняет Дради. Концерт задумывался ради одной цели: собрать 400 тыс. долларов на операцию Каррерасу, которому в 1987 году врачи поставили диагноз «острая лейкемия».

Первые репетиции концерта начались в Риме в 1989 году. По задумке авторов каждый из теноров должен был спеть три четверти из своей программы, а затем певцы объединялись и пели попурри из арий. К выбору подходили из расчета репертуара трио — все арии присутствовали в арсенале каждого из певцов, и в любой момент один мог исполнить арию другого.

Режиссировать уникальное шоу пригласили не менее известного и легендарного дирижера Зубина Мету. Примечательно, что сам Мета узнал об этом… из статьи в газете, которую прочитал, находясь на гастролях в Гонконге. «Я отложил газету, подумав, что это очередная выдумка прессы, - рассказывает знаменитый дирижер. - Я просто не мог в это поверить».

Премьера состоялась 7 июля 1990 года в римских Термах Каракаллы накануне Чемпионата мира по футболу. В шоу участвовало сразу два оркестра: Флорентийский и оркестр Римского оперного театра, которыми дирижировал Зубин Мета. Благотворительный концерт мгновенно стал величайшим музыкальным событием, а копии записи арии «Nessun Dorma» было продано больше, чем какой-либо другой мелодии за всю историю музыки, что также зафиксировано в Книге рекордов Гинесса. С тех пор Три тенора еще не раз выступали на прославленных сценах мира с аншлагами. За 11 лет в общей сложности Три тенора дали 35 концертов в разных городах.

Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас - трейлер
Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 7 июля 1990
Дата выхода
7 июля 1990 США G
Другие названия
Carreras Domingo Pavarotti in Concert, Carreras Domingo Pavarotti in concert Mehta, Oi treis tenoroi, The Original Three Tenors Concert, The Original Three Tenors: In Concert, Rome, 1990, The Three Tenors
В ролях
Лучано Паваротти
Лучано Паваротти
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
Хосе Каррерас
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.5
Оцените 13 голосов
9.1 IMDb
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Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас - трейлер
Три тенора: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас Трейлер
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