Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Стейси Кич
Награды
Награды и номинации Стейси Кич
Stacy Keach
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Стейси Кич
Золотой глобус 1989
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1985
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить