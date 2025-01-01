Меню
Награды и номинации Шиван Финнеран

BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Номинант
