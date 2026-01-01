Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Клер Пиплоу
Награды
Награды и номинации Клер Пиплоу
Clare Peploe
О персоне
Награды
Награды и номинации Клер Пиплоу
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2001
Golden Lion
Номинант
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